Двама ключови футболисти на Тотнъм пропуснаха последната тренировка преди мача с Монако

Кристиан Ромеро и Дестъни Удоджи пропуснаха тренировката на Тотнъм преди мача в сряда срещу Монако от Шампионската лига. Капитанът на "шпорите" Ромеро се оттегли от заниманието преди двубоя срещу Астън Вила в неделя, загубен с 1:2, поради проблем с аддуктора, докато Удоджи има лек проблем с коляното след участието с националния отбор на своята страна.

Мениджърът Томас Франк не успя да потвърди дали Ромеро ще се възстанови навреме, за да се изправи срещу Монако след загубата от Вила, но след като аржентинецът пропусна тренировката във вторник сутринта, изглежда ще пропусне и гостуването на "Стад Луи II". Защитникът Бен Дейвис също отсъстваше от заниманието и това означава, че Тотнъм може да остане без 10 играчи за двубоя в сряда вечер, съобщава ДПА.

Тотнъм също е без Раду Драгушин, Ив Бисума, Джеймс Мадисън, Деян Кулушевски и Доминик Соланке поради контузии, а Кота Такай и Матис Тел не са на разположение, след като не бяха включени в състава на клуба за Шампионската лига.

Междувременно, Тотнъм обяви назначаването на Дан Люиндън за нов директор на клуба.

