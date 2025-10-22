Руският олимпийски комитет и ски федерациите ще обжалват решението на ФИС

Руският олимпийски комитет, заедно с федерациите в зимните спортове, ще обжалват незабавно решението на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) против допускането на спортисти от Русия и Беларус до квалификации за предстоящите Зимни олимпийски игри. Това обяви Михаил Дегтярев, министър на спорта и ръководител на Руския олимпийски комитет, цитиран от пресслужбата на Министерството на спорта.

"Министерството на спорта и Руският олимпийски комитет, в сътрудничество с нашите ски федерации, ще подготвят жалби срещу решението на Съвета на ФИС", каза Дегтярев.

"Позицията на Русия беше засилена от скорошен прецедент - съдебно решение по делото за бобслей, което потвърди дискриминационния характер на наказанията. Жалба ще бъде подадена възможно най-скоро", добави той, цитиран от ТАСС.