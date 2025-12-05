Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Отмененото спускане в Бийвър Крийк е преместено във Вал Гардена

Отмененото спускане в Бийвър Крийк е преместено във Вал Гардена

  • 5 дек 2025 | 18:26
  • 420
  • 0
Отмененото спускане в Бийвър Крийк е преместено във Вал Гардена

Отмененото състезание по спускане за мъже от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в американския курорт Бийвър Крийк в петък е пренасрочено за Вал Гардена в Италия на 18 декември, потвърди Международната  ски федерация (FIS).

Липсата на сняг е причинила проблеми в курорта в Колорадо, а прогнозите за обилни снеговалежи през уикенда също добавиха към предизвикателствата за организаторите.

Спускането в четвъртък на пистата Birds of Prey, спечелено от швейцарския фаворит Марко Одермат, беше преместено с 24 часа, а второто няма да се проведе.

По-късно в петък е насрочено състезание по супергигантски слалом, докато гигантски слалом ще се проведе в неделя.

