Отмененото спускане в Бийвър Крийк е преместено във Вал Гардена

Отмененото състезание по спускане за мъже от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в американския курорт Бийвър Крийк в петък е пренасрочено за Вал Гардена в Италия на 18 декември, потвърди Международната ски федерация (FIS).

Липсата на сняг е причинила проблеми в курорта в Колорадо, а прогнозите за обилни снеговалежи през уикенда също добавиха към предизвикателствата за организаторите.

Спускането в четвъртък на пистата Birds of Prey, спечелено от швейцарския фаворит Марко Одермат, беше преместено с 24 часа, а второто няма да се проведе.

По-късно в петък е насрочено състезание по супергигантски слалом, докато гигантски слалом ще се проведе в неделя.