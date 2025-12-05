Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо записа победа №100 за Световната купа

Петкратният олимпийски шампион по ски бягане Йоханес Клаебо от Норвегия спечели спринта класически стил от Световната купа в Трондхайм (Норвегия).

Клаебо постигна време от 2:59.89 минути. Второто място зае норвежецът Оскар Вике, с пасив от 0.31 секунди, а трети е Алвар Милбак (Швеция) на 0.34 секунди.

Норвежецът постигна победа № 100 в кариерата си за Световната купа. Той е единственият спортист в историята, успял да стигне до това постижение.

29-годишният Клаебо е и 15-кратен световен шампион и петкратен носител на Големия кристален глобус.