Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо записа победа №100 за Световната купа

Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо записа победа №100 за Световната купа

  • 5 дек 2025 | 17:59
  • 213
  • 0
Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо записа победа №100 за Световната купа

Петкратният олимпийски шампион по ски бягане Йоханес Клаебо от Норвегия спечели спринта класически стил от Световната купа в Трондхайм (Норвегия).

Клаебо постигна време от 2:59.89 минути. Второто място зае норвежецът Оскар Вике, с пасив от 0.31 секунди, а трети е Алвар Милбак (Швеция) на 0.34 секунди.

Норвежецът постигна победа № 100 в кариерата си за Световната купа. Той е единственият спортист в историята, успял да стигне до това постижение.

29-годишният Клаебо е и 15-кратен световен шампион и петкратен носител на Големия кристален глобус.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Олимпийският огън ще бъде запален пред двореца на италианския президент

Олимпийският огън ще бъде запален пред двореца на италианския президент

  • 5 дек 2025 | 12:58
  • 376
  • 0
Конър Макдейвид отбеляза хеттрик за победа на Едмънтън срещу Сиатъл

Конър Макдейвид отбеляза хеттрик за победа на Едмънтън срещу Сиатъл

  • 5 дек 2025 | 12:36
  • 458
  • 0
ЦСКА оглави еднолично класирането след обрат над шампиона НСА

ЦСКА оглави еднолично класирането след обрат над шампиона НСА

  • 5 дек 2025 | 11:01
  • 874
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 5 дек 2025 | 08:57
  • 400
  • 0
Линдзи Вон се закани: Това беше само началото

Линдзи Вон се закани: Това беше само началото

  • 5 дек 2025 | 04:44
  • 2850
  • 0
Леденият парк в София бе открит официално

Леденият парк в София бе открит официално

  • 5 дек 2025 | 01:30
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 22514
  • 72
Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

  • 5 дек 2025 | 18:08
  • 4606
  • 4
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 12939
  • 10
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 30313
  • 38
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 8616
  • 9
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 12676
  • 26