Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо записа победа №100 за Световната купа

Петкратният олимпийски шампион по ски бягане Йоханес Клаебо от Норвегия спечели спринта класически стил от Световната купа в Трондхайм (Норвегия).
Клаебо постигна време от 2:59.89 минути. Второто място зае норвежецът Оскар Вике, с пасив от 0.31 секунди, а трети е Алвар Милбак (Швеция) на 0.34 секунди.
Норвежецът постигна победа № 100 в кариерата си за Световната купа. Той е единственият спортист в историята, успял да стигне до това постижение.
29-годишният Клаебо е и 15-кратен световен шампион и петкратен носител на Големия кристален глобус.