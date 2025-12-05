Олимпийският огън ще бъде запален пред двореца на италианския президент

Олимпийският огън за 25-ите Зимни игри през 2026 година в Италия ще бъде запален на площада пред двореца „Квиринал“ в столицата Рим, съобщи агенция „Ройтерс“.

Факелът с олимпийския пламък тръгна от древна Олимпия миналия месец, откъдето произхождат Игрите, и беше предаден в Атина на италианските организатори по-рано тази седмица. Специалният фенер, в който се пренася огънят, пристигна в четвъртък в двореца, който е резиденция на италианския президент, и беше изложен в зала „Ветрате“.

Огънят ще бъде прехвърлен в котел, поставен на площада пред сградата, по време на церемония с участието на президента Серджо Матарела и президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. На 6 декември олимпийският огън ще пропътува 12 хиляди километра из Италия, минавайки през 20-те региона на страната, като ще бъде носен от 10 хиляди и един факлоносци.

Дворецът „Квиринал“ се намира на един от седемте хълма в Рим и е построен през 16-и век, за да служи като резиденция на папата. До 1946 година в него пребивава кралското семейство, а през годините е бил дом на тридесет папи, четирима крале и 12 президенти на Италия.

Зимните игри ще се състоят в Милано и Кортина д'Ампецо от 6 до 22 февруари догодина. Италия за последно беше домакин на събитието през 2006 година, когато домакин беше Торино.