Йоханес Клаебо подкрепи решението на ФИС относно спортистите на Русия и Беларус

Петкратният олимпийски шампион по ски бягане Йоханес Клаебо от Норвегия смята, че решението на Съвета на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) да забрани на руските и беларуски спортисти да участват в международни състезания е правилно. Коментарът на Клебо беше цитиран от норвежкия телевизионен канал NRK.

Вчера Съветът на ФИС взе окончателно решение да забрани на руски спортисти да участват в състезанията, които са квалификации за Олимпийските и Параолимпийските игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо.

Решено: Без спортисти от Русия и Беларус на Олимпийските игри в Милано-Кортина

"Мисля, че това е правилното решение. Отдавна вярвам, че руснаците не трябва да бъдат допускани, докато войната в Украйна продължава. Ако войната приключи, това е друг въпрос. Но вярвам, че ФИС взе правилното решение", заяви Клаебо.

Норвежката и шведската ски федерация също приветстваха решението на ФИС да забрани на руски и беларуски спортисти да участват в международни състезания.

"Винаги сме били ясни: докато продължават военните действия в Украйна, руските и беларуските скиори не трябва да участват в международни състезания на ФИС. Решението на ФИС напълно съответства на нашата позиция. Спортът има силен глас и носи отговорност. Като отстояваме нашите ценности, ние демонстрираме, че спортът наистина е свързан с общност, демокрация и честна игра", каза Пернила Бонде, генерален секретар на Шведската федерация по ски.

"Доволни сме, че по-голямата част от международната ски общност продължава да подкрепя изключването на спортисти от Русия и Беларус. Нашата федерация ясно заяви позицията си от самото начало на ескалацията в Украйна и днешното решение е победа за всички, които се дистанцират от действията на Русия", заяви Тове Дюрхауг, президент на Норвежката федерация по ски, цитирана от ТАСС.

Руските спортисти са отстранени от международни състезания под егидата на ФИС от 2022 година насам.

Олимпийските игри през 2026 година ще се проведат от 6 до 22 февруари в Италия.