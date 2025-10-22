Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Йоханес Клаебо подкрепи решението на ФИС относно спортистите на Русия и Беларус

Йоханес Клаебо подкрепи решението на ФИС относно спортистите на Русия и Беларус

  • 22 окт 2025 | 09:34
  • 375
  • 0
Йоханес Клаебо подкрепи решението на ФИС относно спортистите на Русия и Беларус

Петкратният олимпийски шампион по ски бягане Йоханес Клаебо от Норвегия смята, че решението на Съвета на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) да забрани на руските и беларуски спортисти да участват в международни състезания е правилно. Коментарът на Клебо беше цитиран от норвежкия телевизионен канал NRK.

Вчера Съветът на ФИС взе окончателно решение да забрани на руски спортисти да участват в състезанията, които са квалификации за Олимпийските и Параолимпийските игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо.

Решено: Без спортисти от Русия и Беларус на Олимпийските игри в Милано-Кортина
Решено: Без спортисти от Русия и Беларус на Олимпийските игри в Милано-Кортина

"Мисля, че това е правилното решение. Отдавна вярвам, че руснаците не трябва да бъдат допускани, докато войната в Украйна продължава. Ако войната приключи, това е друг въпрос. Но вярвам, че ФИС взе правилното решение", заяви Клаебо.

Норвежката и шведската ски федерация също приветстваха решението на ФИС да забрани на руски и беларуски спортисти да участват в международни състезания.

"Винаги сме били ясни: докато продължават военните действия в Украйна, руските и беларуските скиори не трябва да участват в международни състезания на ФИС. Решението на ФИС напълно съответства на нашата позиция. Спортът има силен глас и носи отговорност. Като отстояваме нашите ценности, ние демонстрираме, че спортът наистина е свързан с общност, демокрация и честна игра", каза Пернила Бонде, генерален секретар на Шведската федерация по ски.

"Доволни сме, че по-голямата част от международната ски общност продължава да подкрепя изключването на спортисти от Русия и Беларус. Нашата федерация ясно заяви позицията си от самото начало на ескалацията в Украйна и днешното решение е победа за всички, които се дистанцират от действията на Русия", заяви Тове Дюрхауг, президент на Норвежката федерация по ски, цитирана от ТАСС.

Руските спортисти са отстранени от международни състезания под егидата на ФИС от 2022 година насам.

Олимпийските игри през 2026 година ще се проведат от 6 до 22 февруари в Италия.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Решено: Без спортисти от Русия и Беларус на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Решено: Без спортисти от Русия и Беларус на Олимпийските игри в Милано-Кортина

  • 21 окт 2025 | 23:28
  • 1405
  • 4
Марсел Хиршер ще пропусне откриването на сезона в Зьолден

Марсел Хиршер ще пропусне откриването на сезона в Зьолден

  • 21 окт 2025 | 13:50
  • 671
  • 0
Естер Ледецка избра спорта, в който ще участва на Олимпиадата в Милано-Кортина 2026

Естер Ледецка избра спорта, в който ще участва на Олимпиадата в Милано-Кортина 2026

  • 21 окт 2025 | 10:31
  • 4347
  • 3
Вегас оглави класирането в НХЛ, Уинипег с пета поредна победа

Вегас оглави класирането в НХЛ, Уинипег с пета поредна победа

  • 21 окт 2025 | 10:00
  • 527
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 21 окт 2025 | 08:42
  • 1017
  • 0
Майерс с гол и асистенция, Ванкувър удържа Вашингтон

Майерс с гол и асистенция, Ванкувър удържа Вашингтон

  • 20 окт 2025 | 11:40
  • 452
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 3175
  • 1
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 951
  • 1
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 2656
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 475743
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 4508
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 4567
  • 3