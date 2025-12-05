Владимир Зографски преодоля квалификацията във Висла с четвърти резултат

Владимир Зографски направи впечатляващо представяне в квалификацията на състезанието по ски скок от голяма шанца в полския град Висла. Българинът преодоля дистанцията от 128 метра, но с отлични оценки за стил събра общо 132,6 точки, което бе четвърти резултат за вечерта.

Пред него са единствено японецът Рьою Кобаяши със 141,3 точки (133 метра), австриецът Даниел Чофениг с 134,3 точки (също 128 метра) и французинът Валентен Фубер, който събра 132,7 точки, като скочи 130 метра.

Зад Зографски останаха повечето фаворити и големи имена в спорта. Състезанието ще се проведе утре.