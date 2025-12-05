Франциска Пройс пропуска останалите два старта в Йостерсунд

Популярни
  • 5 дек 2025 | 15:28
  • 274
  • 0
Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс ще пропусне останалите състезания от първия старт за сезона в Йостерсунд (Швеция) поради здравословни проблеми, съобщиха от Германската ски асоциация.

Германката има болки в гърлото и не се чувства добре от четвъртък.

„За да избегнем по-сериозно заболяване преди останалата част от сезона, решихме заедно с нея да не поемаме никакви рискове, за да може тя да се върне към състезанията възможно най-бързо“, каза лекарят на отбора Ян Вустенфелд.

Пройс ще пропусне спринта на 7.5 километра за жени по-късно в петък и преследването на 10 км в неделя, пише ДПА.

В последните години германката многократно се е борила с контузии и заболявания. След операция на синусите, тя имаше най-добрия си сезон миналата зима, като спечели първата си Световна купа и има четири медала, включително един златен, на Световни първенства.

Този сезон обаче тя нямаше добър старт. Миналата събота женската щафета на Германия завърши на 11-о място, а тя беше 29-а в индивидуалната дисциплина на 15 км.

