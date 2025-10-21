Решено: Без спортисти от Русия и Беларус на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) обяви, че съветът ѝ е гласувал против допускането на спортисти от Русия и Беларус до квалификации за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина.

Решението, взето днес от съвета на управителния орган, на практика блокира руски скиори и сноубордисти до десетки събития на Игрите през февруари, пише агенция АП.

Международният олимпийски комитет (МОК) позволява на състезатели от Русия и Беларус да се състезават като "индивидуални неутрални спортисти", както направиха на миналогодишните Олимпийски игри в Париж. МОК обаче дава възможност на международните федерации, които ръководят всеки спорт, да решат дали да използват тази система в своите квалификации.

ФИС, която наложи забрана на националните отбори на Русия и Беларус през 2022 година, реши да не допуска неутрални спортисти.

От организацията заявиха, че решението се отнася и за параолимпийските събития, които тя организира, а Международният параолимпийски комитет възстанови Русия и Беларус като пълноправни членове миналия месец.

Решението идва четири дни преди първото състезание от Световната купа по ски-алпийски дисциплини за сезона - гигантски слалом за жени в Австрия.

Позволяването на руснаци да се състезават като неутрални спортисти би могло да причини напрежение между ФИС и предимно северноевропейските страни, които са домакини на състезанията от Световната купа, пише още АП.