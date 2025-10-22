Популярни
Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

  • 22 окт 2025 | 15:47
Халф-бекът на Интер Дензъл Дъмфрис заяви, че победата над Роял Юнион СЖ  в Белгия с 4:0 в двубой от третия кръг на Шампионската лига е изключително важна за тима.

Безгрешен Интер записа нова убедителна и чиста победа

"Това е много важна победа за нас. Стартът беше труден, но направихме промени след 15-20 минути и играхме много добре като отбор. Очаквах двубоят да бъде труден. Те са много физически настроени и отиграха много топки в наказателното поле, но след известно време ние започнахме да контролирахме играта, намерихме свой собствен ритъм и пространства. Те имат добър отбор и трябва да продължат така. За нас е важно и това, че не допуснахме гол. Имаме цели и знаем как да стигнем до финала. Кристиан Киву е треньор, който говори много с футболистите и ни дава увереност. Променихме добре играта си и постигнахме заслужена победа", коментира пред Sky Sport Italia нидерландският национал, който беше избран за Играч на мача, след като именно той откри резултата.

