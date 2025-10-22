Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Безгрешен Интер записа нова убедителна и чиста победа

Безгрешен Интер записа нова убедителна и чиста победа

  • 22 окт 2025 | 00:18
  • 1088
  • 0

Интер продължава с перфектното си представяне в Шампионската лига след убедителна победа като гост с 4:0 над белгийския Роял Юнион СЖ в мач от 3-тия кръг на основната фаза на турнира. Четирима различни футболисти се разписаха за „нерадзурите“, които записаха трета поредна победа и отново не допуснаха гол.

Така отборът на Кристиан Киву излезе на временното 2-ро място в класирането с 9 точки. Роял Юнион СЖ пък остава с 3 пункта, като отново допусна четири гола у дома, също както в предишния мач с Нюкасъл.

Интер наложи превъзходството си почти веднага, но успя да пречупи съперника си едва в края на първата част. След като стражът на домакините Кел Схерпен успя да избие в корнер опасен удар на Лаутаро Мартинес, от последвалия корнер Ян Бисек подаде с глава, а топката се озова в Дензъл Дъмфрис, който се завъртя и отблизо откри в 41-вата минута – 0:1 за Интер. В продължението на първата част пък чудесна контраатака бе завършена от самия Лаутаро, който се възползва по най-добрия начин от подаването на Франсеко Пио Еспозито и удвои за „нерадзурите“ – 0:2.

Интригата в мача приключи още в началото на втората част, когато Интер получи дузпа след игра с ръка в противниковото наказателно поле и преглед с ВАР. Тя бе реализирана от Хакан Чалханоолу, който в 53-ата минута направи резултата класически. Крайното 0:4 бе оформено от Франческо Пио Еспозито в 76-ата минута. Младият нападател на Интер се възползва от подаване на резервата Анже-Йоан Бони и се разписа за четвъртото и последно попадение в двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

  • 21 окт 2025 | 23:36
  • 10100
  • 7
Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

  • 21 окт 2025 | 23:51
  • 8172
  • 3
Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

  • 21 окт 2025 | 21:55
  • 1180
  • 0
Буря от голове в Шампионската лига

Буря от голове в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 00:13
  • 13968
  • 6
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 24832
  • 137
Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

  • 21 окт 2025 | 21:37
  • 9832
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Буря от голове в Шампионската лига

Буря от голове в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 00:13
  • 13968
  • 6
Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

  • 21 окт 2025 | 23:45
  • 9084
  • 21
ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

  • 21 окт 2025 | 23:36
  • 10100
  • 7
Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

  • 21 окт 2025 | 23:51
  • 8172
  • 3
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 24832
  • 137
Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 48838
  • 122