Безгрешен Интер записа нова убедителна и чиста победа

Интер продължава с перфектното си представяне в Шампионската лига след убедителна победа като гост с 4:0 над белгийския Роял Юнион СЖ в мач от 3-тия кръг на основната фаза на турнира. Четирима различни футболисти се разписаха за „нерадзурите“, които записаха трета поредна победа и отново не допуснаха гол.

Така отборът на Кристиан Киву излезе на временното 2-ро място в класирането с 9 точки. Роял Юнион СЖ пък остава с 3 пункта, като отново допусна четири гола у дома, също както в предишния мач с Нюкасъл.

Интер наложи превъзходството си почти веднага, но успя да пречупи съперника си едва в края на първата част. След като стражът на домакините Кел Схерпен успя да избие в корнер опасен удар на Лаутаро Мартинес, от последвалия корнер Ян Бисек подаде с глава, а топката се озова в Дензъл Дъмфрис, който се завъртя и отблизо откри в 41-вата минута – 0:1 за Интер. В продължението на първата част пък чудесна контраатака бе завършена от самия Лаутаро, който се възползва по най-добрия начин от подаването на Франсеко Пио Еспозито и удвои за „нерадзурите“ – 0:2.

Интригата в мача приключи още в началото на втората част, когато Интер получи дузпа след игра с ръка в противниковото наказателно поле и преглед с ВАР. Тя бе реализирана от Хакан Чалханоолу, който в 53-ата минута направи резултата класически. Крайното 0:4 бе оформено от Франческо Пио Еспозито в 76-ата минута. Младият нападател на Интер се възползва от подаване на резервата Анже-Йоан Бони и се разписа за четвъртото и последно попадение в двубоя.

