Киву: Имахме нужда да си върнем увереността

Треньорът на Интер Кристиан Киву е доволен след победата с 4:0 над Роял Юнион в Шампионската лига. Отборът му вече видимо навлиза в ритъм, а според него колебанията в началото на кампанията са били, защото играчите са имали нужда да се отърсят от разочарованията от миналия сезон и да си върнат увереността.

„Този отбор трябваше да намери увереността си, да остави края на миналия сезон зад гърба си, разочарованията след толкова високи очаквания. За съжаление, футболът понякога може да бъде коварен и оставя неприятни чувства“, заяви Киву.

Пио Еспозито вече има първи голове в Серия "А", Шампионската лига и за мъжкия национален отбор на Италия, след като навърши 20 години през юни.

„На младите играчи трябва да се дава шанс, защото ако чакаме твърде дълго, годините минават и те никога няма да бъдат готови. Трябва да ги хвърлиш в дълбокото и да видиш от какво са направени. Ако имат характер, работна етика и дух на саможертва, подкрепени от съотборници, които знаят какво правят, тогава това помага“, смята наставникът.

Безгрешен Интер записа нова убедителна и чиста победа

Интер вече има седем поредни победи в Серия "А" и Шампионската лига.

„Всичко се дължи на играчите, защото те приемат да бъдат тренирани и да работят здраво, оставяйки егото си настрана. Надявам се да имам дори половината от кариерата, която имахте вие, надявам се да бъда победител като вас. Имах късмета да ме повикате в Рома и да ми позволите да играя на високо ниво, така че ви благодаря за това. Ние също сме били играчи, така че знаем, че талантът е важен в един състав, но те се нуждаят и от правилната нагласа. Обичам, когато играчите са отворени за нови идеи, готови да оставят гордостта си настрана и да се поставят в услуга на групата“, допълни специалистът.

Киву направи ротации в състава за гостуването в Белгия с поглед към дербито в Серия А тази събота срещу Наполи.

„Научих в живота, че когато спечелиш мач, трябва да му се насладиш, а не веднага да мислиш за следващия. Нищо не трябва да се приема за даденост, особено победа с 4:0. Ще имам време да мисля за следващия мач“, завърши румънецът.

Снимки: Gettyimages