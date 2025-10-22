Популярни
Треньорът на Роял Юнион след разгрома от Интер: Изиграхме много добро първо полувреме, но не се възползвахме от шансовете си

  • 22 окт 2025 | 10:46
  • 533
  • 0

Старши треньорът на Роял Юнион СЖ - Давид Юбер, беше със смесени чувства след тежката домакинска загуба от Интер с 0:4 в третия кръг на Шампионската лига. Специалистът смята, че белгийците са показали добра игра през първото полувреме, но изтъкна, че пропуснатите положения пред вратата на италианците и двата допуснати бързи гола преди почивката са се оказали решаващи.

Безгрешен Интер записа нова убедителна и чиста победа
Безгрешен Интер записа нова убедителна и чиста победа

"Момчетата се опитаха да изпълнят предначертания игрови план по възможно най-добрия начин, вложиха много енергия. Излязоха на терена много мотиривани. Но да не забравяме, че съперникът беше Интер, който не е случаен отбор. Справихме се доста добре до завършващата фаза, до момента на решителния удар. Имахме възможност да поведем с 1:0, след това втора и трета ситуация да отбележим. За нещастие не успяхме. Направихме доста добро първо полувреме, но не се възползвахме от шансовете си. След това някои малки моменти, дребни грешчици позволиха на Интер да ни вкара.

Киву: Имахме нужда да си върнем увереността
Киву: Имахме нужда да си върнем увереността

Вторият им гол, особено, секунди преди почивката, за мен беше труден за преглъщане. Трябваше да действаме много по-зряло и да не го допускаме, а да влезем в съблекалнята с пасив от само 0:1. През второто полувреме стана много трудно. След по-малко от десет минути вече беше 0:3, това ни се отрази и психически. До голяма степен мачът свърши. Но този резултат не отразява реално показаното от нас, особено през първото полувреме", коментира Юбер след мача.

Роял Юнион е 23-и в класирането с актив от 3 точки след допуснатата втора загуба в турнира.

Снимки: Imago

