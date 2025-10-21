Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи без Хойлунд срещу ПСВ Айндховен

Наполи без Хойлунд срещу ПСВ Айндховен

  • 21 окт 2025 | 08:02
  • 42
  • 0
Наполи без Хойлунд срещу ПСВ Айндховен

Нападателят на Наполи Расмус Хойлунд ще пропусне сблъсъка с ПСВ Айндховен във вторник вечерта. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед все още не е готов за игра и няма да бъде част от състава на Антонио Конте за важното гостуване в Нидерландия.

Добрата новина за наставника е, че Скот Мактоминей ще бъде на разположение. Шотландският национал пропусна загубата с 0:1 от Торино в събота заради контузия в глезена. Въпреки това, както съобщават "Il Mattino" и други италиански източници, той е тренирал редовно с останалата част от отбора в понеделник сутринта.

На глезена на Мактоминей бяха направени три шева след единоборство по време на тренировка миналата седмица, което го остави извън групата за гостуването в Торино.

Наполи спечели три точки в първите два мача от Шампионската лига, а в събота ще бъде домакин на прекия си съперник в Серия "А" – Интер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Служител на Путин разкритикува агенти и ВАР

Служител на Путин разкритикува агенти и ВАР

  • 21 окт 2025 | 09:39
  • 1149
  • 2
Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

  • 21 окт 2025 | 09:33
  • 5501
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458989
  • 16
Ще продължи ли перфектната форма на Интер в Шампионската лига?

Ще продължи ли перфектната форма на Интер в Шампионската лига?

  • 21 окт 2025 | 07:35
  • 1897
  • 1
Способен ли е Байер (Леверкузен) да се опълчи на шампиона Пари Сен Жермен?

Способен ли е Байер (Леверкузен) да се опълчи на шампиона Пари Сен Жермен?

  • 21 окт 2025 | 07:02
  • 2473
  • 0
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 4125
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 22174
  • 38
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 5455
  • 2
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 5785
  • 1
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 12099
  • 1
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 18057
  • 34
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458989
  • 16