Наполи без Хойлунд срещу ПСВ Айндховен

Нападателят на Наполи Расмус Хойлунд ще пропусне сблъсъка с ПСВ Айндховен във вторник вечерта. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед все още не е готов за игра и няма да бъде част от състава на Антонио Конте за важното гостуване в Нидерландия.

Добрата новина за наставника е, че Скот Мактоминей ще бъде на разположение. Шотландският национал пропусна загубата с 0:1 от Торино в събота заради контузия в глезена. Въпреки това, както съобщават "Il Mattino" и други италиански източници, той е тренирал редовно с останалата част от отбора в понеделник сутринта.

На глезена на Мактоминей бяха направени три шева след единоборство по време на тренировка миналата седмица, което го остави извън групата за гостуването в Торино.

Наполи спечели три точки в първите два мача от Шампионската лига, а в събота ще бъде домакин на прекия си съперник в Серия "А" – Интер.

Снимки: Gettyimages