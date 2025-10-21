Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Валентина Георгиева ще се лекува в България

Валентина Георгиева ще се лекува в България

  • 21 окт 2025 | 22:34
  • 494
  • 1
Валентина Георгиева ще се лекува в България

Най-добрата българска състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева, която получи контузия на коляното по време на Световното първенство в Джакарта, ще продължи лечението си в България, обявиха от федерацията.

"Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението й да се проведат в България. Коляното й е с отток, който не позволява извършването на ядрено-магнитен резонанс. Решението е взето от ръководството на федерацията, треньорския щаб и рехабилитатора на отбора", се казва в изявление на централата.

Валентина Георгиева получи контузия на Световното
Валентина Георгиева получи контузия на Световното

По-рано днес след първия прескок - Юрченко с два винта, Георгиева се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит. Тя беше изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка.

Националката претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта. 19-годишната българка е двукратна сребърна медалистка на прескок от шампионати на Стария континент.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Гимнастика

Краси Дунев за контузията на Валентина: Мисля, че капачката ѝ излезе

Краси Дунев за контузията на Валентина: Мисля, че капачката ѝ излезе

  • 21 окт 2025 | 19:16
  • 1027
  • 0
Валентина Георгиева получи контузия на Световното

Валентина Георгиева получи контузия на Световното

  • 21 окт 2025 | 15:53
  • 6140
  • 1
Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 686
  • 0
Кристина Илиева: Новите треньори на ансамбъл девойки трябва да вярват в децата

Кристина Илиева: Новите треньори на ансамбъл девойки трябва да вярват в децата

  • 20 окт 2025 | 10:55
  • 964
  • 0
15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика

15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика

  • 20 окт 2025 | 09:25
  • 470
  • 0
Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

  • 19 окт 2025 | 19:31
  • 630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 473107
  • 23
Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид, шеметен удар на "артилеристите" след почивката

Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид, шеметен удар на "артилеристите" след почивката

  • 21 окт 2025 | 23:45
  • 5141
  • 17
Леверкузен 2:7 ПСЖ, и Витиня се разписа

Леверкузен 2:7 ПСЖ, и Витиня се разписа

  • 21 окт 2025 | 23:36
  • 5442
  • 3
Виляреал 0:2 Манчестър Сити, греда на домакините

Виляреал 0:2 Манчестър Сити, греда на домакините

  • 21 окт 2025 | 23:00
  • 5367
  • 2
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 22592
  • 135
Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 47301
  • 119