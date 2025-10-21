Валентина Георгиева получи контузия на Световното

Двукратната европейска сребърна медалистка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия за коляното. След първия си прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не направи втория си опит.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022 година и след година и половина се завърна в спорта.