Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Валентина Георгиева получи контузия на Световното

Валентина Георгиева получи контузия на Световното

  • 21 окт 2025 | 15:53
  • 181
  • 0
Валентина Георгиева получи контузия на Световното

Двукратната европейска сребърна медалистка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия за коляното. След първия си прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не направи втория си опит.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022 година и след година и половина се завърна в спорта.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 657
  • 0
Кристина Илиева: Новите треньори на ансамбъл девойки трябва да вярват в децата

Кристина Илиева: Новите треньори на ансамбъл девойки трябва да вярват в децата

  • 20 окт 2025 | 10:55
  • 889
  • 0
15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика

15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика

  • 20 окт 2025 | 09:25
  • 455
  • 0
Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

  • 19 окт 2025 | 19:31
  • 597
  • 0
Три титли и общо 5 медала за България от Балканското първенство в Белград

Три титли и общо 5 медала за България от Балканското първенство в Белград

  • 19 окт 2025 | 18:23
  • 708
  • 0
България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

  • 18 окт 2025 | 20:16
  • 945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 22312
  • 38
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 5512
  • 3
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 5897
  • 1
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 12148
  • 1
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 18132
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458996
  • 16