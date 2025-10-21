Краси Дунев за контузията на Валентина: Мисля, че капачката ѝ излезе

Президентът на Българска федерация гимнастика Красимир Дунев заяви, че е притеснен за състоянието на Валентина Георгиева, която получи контузия по време на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Валентина Георгиева получи контузия на Световното

"Много съм притеснен, разочарован съм, имахме огромен шанс Валентина да бъде на финал на прескок, но едно приземяване - като го гледах, бях близо до прескока, не ми изглеждаше да е проблемно, но тя ми каза после, че е било ниско и се е усукало коляното. Мисля, че капачката излезе . . . веднага я взеха докторите, бях с нея и я откараха в болницата. Сега нашият физиотерапевт е с нея, тъй като на мен не ми позволиха да отида", каза Дунев от Джакарта.

"Не знам какво се случи на това Световно първенство - от три-четири огромни шанса за финал ние нямахме късмет - на кон с гривни от Давид Иванов остана на десети от финала, тъй като не си направи цялата трудност на съчетанието, Кевин Пенев на земна гимнастика е трета резерва, там мисля, че беше ощетен от съдиите, отново не му стигна малко за финал, сега и с Валя контузията. Състезателите ни бяха подготвени, можехме да направим едно много добро Световно първенство, но за жалост очевидно късметът не беше на наша страна този път", добави той.

"Наистина се надявам, че не е пострадала кръстната връзка на Валя, мисля, че само капачката, много се надявам това да е. Аз бях и на Европейското първенство до нея, когато се случи голямата контузия и й казах, че и аз съм го претърпял, минал съм този път и тя отново ще бъде на голямата арена и тя го показа. Последните две години имаше огромни успехи и сега отново й казах, че не трябва да се предава, ще се оправи всичко и тя отново ще бъде на Олимпийските игри, даже и на стълбичката", коментира още Дунев.

Травмата на Георгиева се случи по време на квалификациите, когато Никол Стоименова и Виктория Венциславова продължаваха своето участие.

"Останалите две момичета са в добро състояние, не успях да им гледам смесената успоредка, тъй като трябваше да отида при Валя веднага с докторите, но след това се видяхме с нейния треньор Филип Янев и той каза, че са си изиграли съчетанията много добре. Не знам какъв е този късмет, още от началото на греда след съчетанието на Виктория близо 10-15 минути Никол стоя пред гредата и оценката не излизаше на Венциславова. Не знам съдиите какво направиха, огромно забавяне се случи, същото стана и на земна гимнастика - този път преди Венциславова да играе на Никол оценката беше забавена супер много. Това всичко, според мен, оказа лошо влияние като цяло на гимнастичките. Ако докторите не направят нищо тук на Валя, ще поемем нещата в България. Знаем, че има много добри специалисти, те й направиха предишната операция, вдигнаха я на крака, ще се заемем пак да й направят обстойни изследвания и да кажат какво ще прави оттук нататък", завърши президентът на федерацията.

Националният отбор се прибира в България в четвъртък в 14:00 часа.