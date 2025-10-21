Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море с официална позиция за скандала в Самоков

Черно море с официална позиция за скандала в Самоков

  • 21 окт 2025 | 17:48
  • 2430
  • 1

Отборът на Черно море Тича излезе с официална позиция след скандала, който се разигра в Самоков след мача между "моряците" и Рилски спортист. Припомняме ви, че имената на играчите на варненския клуб бяха изписани на таблото с имена на риби. Ето какво написаха в официалните си профили в социалните мрежи от клуба в морската столица.

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"
Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

"БК Черно море Тича и цялата черноморска общност - фенове, симпатизанти, играчи и треньори изказват огромното си разочарование от поведението на ръководството на БК Рилски спортист в мач от НБЛ провел се на 20 октомври в Самоков. Решението на служител на клуба от Самоков да подмени имената на играчите от БК Черно море Тича с тези на черноморски риби е обидно, недостойно и извън границите на всякакви етични норми.

Низостта на тази проява хвърля сянка върху морала на ръководството на БК Рилски спортист.

Държим да отбележим, че тази проява не е прецедент, миналият сезон г-н Георгиев си позволи публично да критикува и да дава обидни квалификации за генералния спонсор, ръководството на БК Черно море Тича и феновете на клуба.

Последващите извинения са меко казано нелепи, като тези прояви трябва да бъдат най-строго санкционирани от ръководствата на БФБ и НБЛ.

Считаме, че професионалната етика и отношенията между клубовете в НБЛ трябва да бъдат на висота и да гарантират взаимно уважение.

БК Черно море Тича винаги е проявявал уважение и толерантност към всички участници в НБЛ, което очаква и от останалите клубове.", написаха от Черно море.

Под текста са поставени подписите на президента на клуба Георги Ганчев, както и този на генералния спонсор на тима Данаил Папазов.

