Още един италиански отбор беше поставен под съдебен контрол заради връзки с мафията

Италианският втородивизионен Юве Стабия бе поставен под съдебен контрол заради предполагаемо проникване на мафията в него, съобщиха от местните прокуратура и полиция.

Юве Стабия е от Кастелмаре ди Стабия, в близост до Неапол, където е територията на италианската криминална групировка “Камора”. Отборът е на седмо място в класирането на Серия "Б". Интензивните разследвания "разкриха система от влияние в стила на мафията върху икономическите дейности на футболния клуб", от местния клан на “Камора”, заявиха от прокуратурата в Неапол, полицията и националния прокурор за борба с мафията. Настоящите собственици на Юве Стабия "са наследили дълготрайни икономически взаимоотношения, които са под влиянието на мафията и не са осъществили адекватен контрол на механизмите, за да прекратят това", се казва в общата позиция.

"Брера Холдингс" е компания, базирана в Ирландия и имаща интереси във футболните клубове, купи 52% от акциите на клуба през юни. Юве Стабия и “Брера” не отговориха веднага на обвиненията. Хора, свързани с клана на “Камора Д'Алесандро”, са контролирали продаването на билети, кетъринг, чистенето, здравните услуги и дори пътуванията на първия отбор, съобщиха още прокуратурата и полицията. "Футболистите трябва само да играят, докато “Камора” се грижи за всичко друго", каза прокурорът на Неапол Никола Гратери. Съдебната администрация ще позволи на клуба да продължи спортните си дейности, като ще бъде под контрол. Действието има за цел да възстанови законността и прозрачността в управлението и да върне клуба към независимост, интегритет и оперативна свобода", се казва в съобщението.

Прокурорите в южната италианска провинция Калабрия предприеха същия подход към третодивизионния Кротоне миналия месец.

Снимки: Gettyimages