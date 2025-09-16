Популярни
  • 16 сеп 2025 | 16:12
Третодивизионен италиански клуб е под съдебен контрол заради връзки с мафията

Италианският футболен клуб от трета дивизия Кротоне е поставен под съдебно управление за една година, тъй като полицията е открила "достатъчно доказателства“ за проникване на мафията в делата на клуба, съобщи “Ройтерс”.

Кротоне, базиран в южния регион Калабрия, дом на могъщата мафия Ндрангета, в момента е седми в група “C” на Серия "Ц", с пет точки от четири мача. Тимът игра в елитната Серия А два поредни сезона преди почти 10 години и още веднъж през 2020/21. Решението означава, че клубът ще продължи спортните си дейности, но под надзора на назначени от съда администратори. Самият клуб не е обект на разследване.

Прокуратурата на град Катандзаро заяви в изявление, че Кротоне е бил "подложен през последното десетилетие, пряко или поне косвено, на условия на сплашване и подчинение от членове на местните кланове Ндрангета“. Местната мафия е проникнала, по-специално, в охранителните и билетните операции на клуба, а режимът на съдебна администрация се очаква да помогне за насочването на икономическите дейности обратно в законен път, заявиха прокурорите.

Проникването на мафията в италианския футбол, включително доходоносния бизнес с мърчандайзинг и билети, е добре познато явление, като последните разследвания са насочени към ултра фен групи на топ клубовете Интер и Милан.

