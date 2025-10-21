Стоил Палев: Бленджини е много добър психолог

Двамата световни вицешампиони с националния отбор на България от шампионата на планетата във Филипините Стоил Палев и Дамян Колев и Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, гостуваха днес във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"За европейското - ако искаш да спечелиш, трябва да вярваш, че можеш да спечелиш срещу всеки един отбор. Срещу Полша малко да се отпуснеш и можеш за загубиш мача", обясни Стоил Палев. - Бленджини е много добър психолог. След загубата от Иран ни попита как сме се чувствали днес, за какво си мислим, тъй като това беше един от най-слабите ни мачове. Искаше да разбере ние как се чувстваме, ние какво мислим, това ми направи силно впечатление."

Снимки: Владимир Иванов