Стоил Палев: Може би е по-добре да срещнем Олимпиакос по пътя към групите на ШЛ

Двамата световни вицешампиони с националния отбор на България от шампионата на планетата във Филипините Стоил Палев и Дамян Колев и Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, гостуваха днес във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

Тримата волейболисти имаха основен принос Левски София да спечели за трета поредна година Суперкупата на България.

"Имаме очаквания за Шампионската лига, би трябвало да преодолеем първия ни съперник, зависи от нас как ще играем - обясни Стоил Палев. - Ако минем първия кръг, може би ще е по-добре да играем с Олимпиакос, които са по-близо. Ако успеем, ще зарадваме много хора и ще играем с много по-класни отбори."

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов