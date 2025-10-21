Двама световни вицешампиони и MVP са гости на Block Out

Двамата световни вицешампиони с националния отбор на България от шампионата на планетата във Филипините Стоил Палев и Дамян Колев и Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на турнира efbet Суперку на България 2025 по волейбол за мъже, ще гостуват днес във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Тримата волейболисти имаха основен принос Левски София да спечели за трета поредна година Суперкупата на България.

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Те ще говорят с водещия Ивайло Банчев за успехите с националния отбор на България, за титлите с Левски, за предстоящите битки в Шампионската лига, за пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 и за още много неща.

Гледайте на живо Block Out в Sportal.bg от 13:00 часа.