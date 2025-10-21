Популярни
Двама световни вицешампиони и MVP са гости на Block Out
Двама световни вицешампиони и MVP са гости на Block Out

  21 окт 2025
Двамата световни вицешампиони с националния отбор на България от шампионата на планетата във Филипините Стоил Палев и Дамян Колев и Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на турнира efbet Суперку на България 2025 по волейбол за мъже, ще гостуват днес във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Тримата волейболисти имаха основен принос Левски София да спечели за трета поредна година Суперкупата на България.

Те ще говорят с водещия Ивайло Банчев за успехите с националния отбор на България, за титлите с Левски, за предстоящите битки в Шампионската лига, за пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 и за още много неща.

Гледайте на живо Block Out в Sportal.bg от 13:00 часа.

