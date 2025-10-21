Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

  • 21 окт 2025 | 17:52
  • 1745
  • 1

Легендарният треньор Пини Гершон, който в моемнта заема длъжността директор развитие към БФБаскетбол беше гост в студиото на Sportal.bg, където говори по много различни теми. Той не пропусна да изрази позицията си и по скандала, който се разрази вчера в Самоков след дербито между Рилски спортист и Черно море Тича. Припомняме ви, че имената на играчите на варненския тим бяха изписани с имена на различни видове риба на таблото в "Арена СамЕлион".

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"
Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

"Първо исках да знам имената на всички тези риби, защото обичам риба, но това не е хубаво. Това не е хубаво. Не знам на кого е вината за това, но това не е начинът да посрещнеш, без значение кой, дори това да е твоят враг. Това е баскетбол и аз не мога да се сетя в цялата ми кариера това да се е случвало в какъвто и да е вариант - риби, животни, не знам още какво, но това никога не се е случвало. Никога! Ще ви кажа нещо, моята първа мисъл беше, че ние се нуждаем от пари във федерацията за младите играчи. Може би ще вземем от Самоков някакви пари и ще ги използваме за младите играчи. Това вярвам, че е най-добрата идея. Така те ще си научат урока и ще помогнат на федерацията да се погрижи за младите играчи.", заяви позицията си Гершон.

След като разбра, че Рилецо победи с 96-84 варненския тим, той коментира: "Ако това е начинът да се спечели баскетболен мач, това е лош пример.", завърши той.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 10309
  • 4
Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

  • 21 окт 2025 | 14:38
  • 13646
  • 21
Остава малко време! Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

Остава малко време! Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

  • 21 окт 2025 | 11:29
  • 7338
  • 0
Мегазвезди идват в България за третия мач на Апоел в "Арена София"

Мегазвезди идват в България за третия мач на Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2025 | 11:26
  • 4099
  • 6
Рилски спортист се извини за ситуацията с имената преди мача с Черно море

Рилски спортист се извини за ситуацията с имената преди мача с Черно море

  • 21 окт 2025 | 00:24
  • 3334
  • 2
Любо Киров: Който е направил това с имената, ще си поеме последствията

Любо Киров: Който е направил това с имената, ще си поеме последствията

  • 20 окт 2025 | 22:30
  • 2949
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 33450
  • 85
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 10309
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 12107
  • 8
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 23808
  • 43
Съставите на Барселона и Олимпиакос, Ханзи Флик отново залага на юноша в атака

Съставите на Барселона и Олимпиакос, Ханзи Флик отново залага на юноша в атака

  • 21 окт 2025 | 18:50
  • 648
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 460441
  • 16