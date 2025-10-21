Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

Легендарният треньор Пини Гершон, който в моемнта заема длъжността директор развитие към БФБаскетбол беше гост в студиото на Sportal.bg, където говори по много различни теми. Той не пропусна да изрази позицията си и по скандала, който се разрази вчера в Самоков след дербито между Рилски спортист и Черно море Тича. Припомняме ви, че имената на играчите на варненския тим бяха изписани с имена на различни видове риба на таблото в "Арена СамЕлион".

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

"Първо исках да знам имената на всички тези риби, защото обичам риба, но това не е хубаво. Това не е хубаво. Не знам на кого е вината за това, но това не е начинът да посрещнеш, без значение кой, дори това да е твоят враг. Това е баскетбол и аз не мога да се сетя в цялата ми кариера това да се е случвало в какъвто и да е вариант - риби, животни, не знам още какво, но това никога не се е случвало. Никога! Ще ви кажа нещо, моята първа мисъл беше, че ние се нуждаем от пари във федерацията за младите играчи. Може би ще вземем от Самоков някакви пари и ще ги използваме за младите играчи. Това вярвам, че е най-добрата идея. Така те ще си научат урока и ще помогнат на федерацията да се погрижи за младите играчи.", заяви позицията си Гершон.

След като разбра, че Рилецо победи с 96-84 варненския тим, той коментира: "Ако това е начинът да се спечели баскетболен мач, това е лош пример.", завърши той.