Добри Козарев: Спорът да се разреши на терена от футболистите

  • 17 окт 2025 | 07:43
  • 203
  • 0

Утре Гигант (Съединение) играе с Марица в Пловдив. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой между два отбора, които разчитат на футболните си умения. Очаквам да се получи качествен мач. Не се страхуваме от никой съперник. Отиваме в Пловдив с амбицията да спечелим поредна победа. Имаме потенциал да го сторим. Трябва да изиграем 90-те минути с максимална концентрация. Срещу нас е можеш отбор. Вярвам, че всичко ще се реши на терена с футболни аргументи“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на Гигант.  

