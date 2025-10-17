Добри Козарев: Спорът да се разреши на терена от футболистите

Утре Гигант (Съединение) играе с Марица в Пловдив. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой между два отбора, които разчитат на футболните си умения. Очаквам да се получи качествен мач. Не се страхуваме от никой съперник. Отиваме в Пловдив с амбицията да спечелим поредна победа. Имаме потенциал да го сторим. Трябва да изиграем 90-те минути с максимална концентрация. Срещу нас е можеш отбор. Вярвам, че всичко ще се реши на терена с футболни аргументи“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на Гигант.