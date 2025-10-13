Добри Козарев: Още дълго няма да има футбол в България

Гигант (Съединение) загуби у дома с 1:2 от едноименния тим на Несебър. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.
Ето коментара на Добри Козарев, президент на Гигант, публикуван в клубния сайт.
„Въпреки поражението, смятам, че изиграхме доста добър мач. Да, допуснахме наши грешки и в никакъв случай не търся оправдание на друго място. Но…
Съдийството бе покъртително. В една от ситуациите имаше удар без топка срещу наш играч, разкървавиха му лицето, а съдията не даде дори и нарушение… не говорим за картон!
През първото полувреме, ако не бъркам, почти не отсъди фаул в наша полза.
Скоро няма да има футбол в България. Това е истината“.