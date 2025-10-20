Първа победа за Александър Томов в рали шампионата на Румъния

Българският екипаж Александър Томов/Еди Сивов (Рено Клио Rally3) записа първата си победа в рали шампионата на Румъния през уикенда. Двамата спечелиха първото място в клас RO 3 и завършиха на 8-о място в генералното класиране на рали „ТЕСС Брашов“, 8-и кръг от рали шампионата на северната ни съседка.

Томов и Сивов са единствените чужденци в топ 10 на класирането на асфалтовото състезание и също така са единственият екипаж пак в топ 10, който не се състезава с Rally2 автомобил или RGT, какъвто е Порше-то на Симоне Темпестини, който финишира 4-и.

Фамилия Гъртофан записа двойна победа в ралито – Андрей спечели, а на почти 2 минути зад него завърши баща му Дан, който преди години стартира и у нас. Подиумът допълни Михай Маноле, като и тримата се състезават с последните две версии на Шкода Фабия Rally2.

Томов и Сивов оглавиха класирането в своя клас RO 3, който отговаря на ERC3, в който се състезава в Европейския рали шампионат тази година Алекс, още от първата отсечка. Двамата излязоха на шесто място в генералното класиране в този шести етап, след това отстъпиха на 7-ата позиция, после на 8-ата, но в края на първия ден пак се върнаха шести и в края на деня останаха седми в общото подреждане.

Във втория ден на състезанието екипажът заложи на сигурното пилотиране и завърши 8-и, като изпусна 7-ото място в последната отсечка – на финала ги изпревари Жан Николае Тату (Шкода Фабия RS Rally2), който завърши на 3,2 секунди пред българите.

В състезанието, в което се караха 10 скоростни отсечки, стартираха 61 екипажа, а на финала завършиха 52.

