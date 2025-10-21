Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

Около 10:30 часа започна срещата между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и ръководството на Левски по казуса "Светослав Вуцов" в националния отбор.

Както е известно, 23-годишният вратар на "сините" обяви, че заради тормоз преустановява участието си в тима на Александър Димитров. Впоследствие шефът на родния футбол покани официално началниците на клуба от "Герена" на разговор в Бояна.

На базата първо пристигнаха силните хора в Левски - Наско Сираков и Даниел Боримиров, а малко по-късно дойде и вратарят на "сините".