Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

  • 21 окт 2025 | 10:43
  • 2001
  • 7

Около 10:30 часа започна срещата между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и ръководството на Левски по казуса "Светослав Вуцов" в националния отбор.

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Както е известно, 23-годишният вратар на "сините" обяви, че заради тормоз преустановява участието си в тима на Александър Димитров. Впоследствие шефът на родния футбол покани официално началниците на клуба от "Герена" на разговор в Бояна.

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

На базата първо пристигнаха силните хора в Левски - Наско Сираков и Даниел Боримиров, а малко по-късно дойде и вратарят на "сините".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Станчев: Очаквам хубав мач

Иван Станчев: Очаквам хубав мач

  • 21 окт 2025 | 10:02
  • 403
  • 0
Димитър Дерменджиев: Ямбол е в подем, а ние колебливи

Димитър Дерменджиев: Ямбол е в подем, а ние колебливи

  • 21 окт 2025 | 09:59
  • 309
  • 0
Димчо Ненов: Да продължим по същия начин

Димчо Ненов: Да продължим по същия начин

  • 21 окт 2025 | 09:56
  • 349
  • 0
Живко Желев: В подем са

Живко Желев: В подем са

  • 21 окт 2025 | 09:53
  • 338
  • 0
В Добрич ще се радват на осветление през пролетта

В Добрич ще се радват на осветление през пролетта

  • 21 окт 2025 | 09:53
  • 338
  • 0
Димитър Иванов: Мирчев сглоби боеспособен отбор

Димитър Иванов: Мирчев сглоби боеспособен отбор

  • 21 окт 2025 | 09:51
  • 361
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 456862
  • 16
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30259
  • 10
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 6605
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2849
  • 4
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3809
  • 8