В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

В Макларън не планират допълнителни промени и подобрения по колата на тима за сезон 2025 – MCL39, въпреки завръщането на Макс Верстапен в челото и трите му победи в последните 4 състезания.

Пет състезания и два спринта преди края на сезона Оскар Пиастри има 40 точки аванс пред Макс Верстапен, който е и на 26 точки зад другия пилот на Макларън Ландо Норис.

„Ако става въпрос за нови подобрения, нови компоненти, то няма да има такива до края на сезона“, потвърди тим шефът на Макларън Андреа Стела.

Италианецът допълни, че битката за позиции в Остин е била много оспорвана и минималното износване на гумите е отнело едно от основните преимущества на MCL39.

„Но в Остин се видя също така, че колата ни потенциал за много по-добре представяне и сега трябва да реализираме този потенциал“, допълни Стела.

