Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

  • 20 окт 2025 | 18:59
  • 389
  • 1

В Макларън не планират допълнителни промени и подобрения по колата на тима за сезон 2025 – MCL39, въпреки завръщането на Макс Верстапен в челото и трите му победи в последните 4 състезания.

Пет състезания и два спринта преди края на сезона Оскар Пиастри има 40 точки аванс пред Макс Верстапен, който  е и на 26 точки зад другия пилот на Макларън Ландо Норис.

Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?
Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?

„Ако става въпрос за нови подобрения, нови компоненти, то няма да има такива до края на сезона“, потвърди тим шефът на Макларън Андреа Стела.

Италианецът допълни, че битката за позиции в Остин е била много оспорвана и минималното износване на гумите е отнело едно от основните преимущества на MCL39.

Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ
Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ

„Но в Остин се видя също така, че колата ни потенциал за много по-добре представяне и сега трябва да реализираме този потенциал“, допълни Стела.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Макларън изобщо не са мислили за меките гуми преди старта в Остин

В Макларън изобщо не са мислили за меките гуми преди старта в Остин

  • 20 окт 2025 | 15:55
  • 734
  • 0
Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс

Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс

  • 20 окт 2025 | 15:48
  • 977
  • 2
Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ

Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ

  • 20 окт 2025 | 15:38
  • 3610
  • 0
Юха Канкунен повтори историческото постижение на Томи Макинен

Юха Канкунен повтори историческото постижение на Томи Макинен

  • 20 окт 2025 | 14:51
  • 774
  • 0
Ожие: Не искам да ходя в Саудитска Арабия

Ожие: Не искам да ходя в Саудитска Арабия

  • 20 окт 2025 | 14:03
  • 2819
  • 0
Беарман: Цунода е опасен и отчаян

Беарман: Цунода е опасен и отчаян

  • 20 окт 2025 | 13:20
  • 1020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде чак след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде чак след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 12
  • 0
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 10424
  • 8
11-те на Берое и Монтана

11-те на Берое и Монтана

  • 20 окт 2025 | 18:57
  • 2783
  • 3
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 11743
  • 10
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 23048
  • 29
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 24607
  • 17