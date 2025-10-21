Димитър Иванов: Мирчев сглоби боеспособен отбор

Утре, Спартак (Пловдив) играе в Карлово с местния Левски. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се представя силно през настоящия сезон. Не е изненада, защото колегата Господин Мирчев селектира боеспособен отбор. Подготвяме се максимално сериозно за трудно изпитание. За всеки мач излизаме с една единствена амбиция – да спечелим. Имаме потенциала да го направим. Важното е да го демонстрираме в предстоящите 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.