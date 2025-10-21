Легенда на Бразилия разкритикува Анчелоти: Тук не е като в Реал Мадрид

Бившият селекционер на Бразилия Емерсон Леао не одобрява назначението на Карло Анчелоти начело на “Селесао”. Бившият велик вратар на Бразилия (със 104 мача на сметката си) предрече изключително трудно бъдеще за италианеца.

„Мисля, че той ще има не само няколко, но много трудности. И всички, които работят с него – мениджъри, треньори, асистенти, играчи – трябва да си сътрудничат. Защото този процес само ще се влошава“, заяви Леао в интервю за CNN Бразилия.

Той коментира досегашните изяви на “златистите” под ръководството на опитния треньор, отбелязвайки и проблемите му с комуникацията: „Един приятелски мач беше много добър, следващият беше разочарование. И той стои там на пейката и се опитва да комуникира, като видимо му е трудно“.

Петкратният световен шампион завърши квалификациите в Южна Америка на пето място, на десет точки зад големия си съперник Аржентина, но независимо от това се класира за Мондиала през следващото лято.

Анчелоти е първият чуждестранен селекционер на бразилците, след като преди това успешно ръководи Реал Мадрид в продължение на няколко години. Леао обаче не вярва, че опитът на „Дон Карло“ с Лос Бланкос ще му бъде от полза в Страната на кафето.

„Не мисля, че това ще помогне много. Реал Мадрид е клуб, където ти си шефът. В националния отбор имаш цяла нация зад гърба си – или срещу теб. Това е много по-трудно!“, твърди бившият вратар, който самият е бил селекционер на Бразилия в периода октомври 2000 г. – юни 2001 г.

Емерсон Леао има още един проблем с Анчелоти: „Защо не повика повече играчи от бразилското първенство в националния отбор? Защото не ги познава! И това е голям проблем“.

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония