Шест оферти на масата за акциите на Севиля

  • 21 окт 2025 | 03:32
  • 52
  • 0
Шест оферти на масата за акциите на Севиля

Процесът по продажбата на Севиля е в ход, като се очаква той да доведе до промяна в структурата на основните акционери в клуба. Предложения за закупуване на акции не липсват, като според информация на "Cadena Ser" в Севиля, ръководството на андалусийския клуб разглежда общо шест оферти.

Последното постъпило предложение е от местните бизнесмени Лапи и Кинтеро. Тяхната оферта, наричана „третият път“, се ползва със симпатиите на голяма част от феновете, но е критикувана от привържениците на настоящото и бившето ръководство, които я определят като „димна завеса“. Въпреки това, тяхното предложение за придобиване на собствеността вече е официално представено.

За останалите пет оферти се знае малко. Предполага се, че всички те са от чуждестранни инвеститори, тъй като през последните седмици няма новини около Дел Нидо Бенавенте. Въпреки това, като най-голям индивидуален акционер в клуба, той също ще има думата при взимането на окончателното решение.

