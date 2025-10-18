Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  3. Севиля вкара четири на Барселона, но се срина срещу последния

Севиля вкара четири на Барселона, но се срина срещу последния

  • 18 окт 2025 | 17:04
  • 628
  • 1
Севиля вкара четири на Барселона, но се срина срещу последния

След като в миналия кръг Севиля прегази Барселона и вкара четири гола на шампиона, сега тимът допусна изненадваща домакинска загуба от последния в класирането преди този кръг отбор на Майорка - 1:3. До шокиращия развой на двубоя се стигна през второто полувреме, след като до 67-ата минута резултатът беше 1:0 след ранно попадение на Рубен Варгас. Последваха обаче три гола за гостите, като два от тях реализира появилият се като резерва Матео Джоузеф (73’ и 77’), а веднъж точен беше и Ведат Муричи (67’).

Така Севиля пропусна шанс да попадне в топ 4, а в същото време Майорка напусна зоната на изпадащите, след като вече има 8 точки.

Срещата на “Рамон Санчес Писхуан” започна според очакванията с гол за домакините, дело на Варгас. Тимът на Матиас Алмейда продължи да действа ентусиазирано, но в същото време този път съперникът беше на ниво и още преди почивката пропусна две положения за изравняване.

Това обаче се случи в 67-ата, когато Муричи завърши атака на своите за 1:1.

После на сцената излезе преотстъпеният от Лийдс нападател Джоузеф, който се беше появил от пейката в 62-рата. Десет минути по-късно той направи 2:1 за Майорка, а след още пет докара нещата до 3:1. За Джоузеф, който е роднина на бившия английски национал Емил Хески, това са първи попадения с екипа на Майорка.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Сари: Ако ситуацията беше същата в друг отбор, щях да си тръгна

Сари: Ако ситуацията беше същата в друг отбор, щях да си тръгна

  • 18 окт 2025 | 15:54
  • 4423
  • 0
Манчестър Сити 0:0 Евертън

Манчестър Сити 0:0 Евертън

  • 18 окт 2025 | 18:05
  • 3793
  • 1
Чаби Алонсо: Реал Мадрид продължава да е срещу мача на Барселона в САЩ

Чаби Алонсо: Реал Мадрид продължава да е срещу мача на Барселона в САЩ

  • 18 окт 2025 | 15:02
  • 6842
  • 11
Алегри: Имаме достатъчно играчи, Леао е готов отново да бъде важен за нас

Алегри: Имаме достатъчно играчи, Леао е готов отново да бъде важен за нас

  • 18 окт 2025 | 14:20
  • 2109
  • 0
Де Йонг: Треньори и съотборници отбелязваха, че съм недооценен в Барселона

Де Йонг: Треньори и съотборници отбелязваха, че съм недооценен в Барселона

  • 18 окт 2025 | 13:56
  • 1269
  • 0
Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

  • 18 окт 2025 | 13:46
  • 964
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Спартак (Варна), Шанде откри

Лудогорец 0:1 Спартак (Варна), Шанде откри

  • 18 окт 2025 | 18:00
  • 5997
  • 15
Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

  • 18 окт 2025 | 16:54
  • 21914
  • 31
Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

  • 18 окт 2025 | 17:35
  • 7699
  • 1
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 47364
  • 14
Барселона 1:1 Жирона, куп положения пред Шчесни

Барселона 1:1 Жирона, куп положения пред Шчесни

  • 18 окт 2025 | 17:15
  • 6125
  • 21
Манчестър Сити 1:0 Евертън, Холанд откри

Манчестър Сити 1:0 Евертън, Холанд откри

  • 18 окт 2025 | 18:05
  • 3793
  • 1