Севиля вкара четири на Барселона, но се срина срещу последния

След като в миналия кръг Севиля прегази Барселона и вкара четири гола на шампиона, сега тимът допусна изненадваща домакинска загуба от последния в класирането преди този кръг отбор на Майорка - 1:3. До шокиращия развой на двубоя се стигна през второто полувреме, след като до 67-ата минута резултатът беше 1:0 след ранно попадение на Рубен Варгас. Последваха обаче три гола за гостите, като два от тях реализира появилият се като резерва Матео Джоузеф (73’ и 77’), а веднъж точен беше и Ведат Муричи (67’).

Така Севиля пропусна шанс да попадне в топ 4, а в същото време Майорка напусна зоната на изпадащите, след като вече има 8 точки.

Срещата на “Рамон Санчес Писхуан” започна според очакванията с гол за домакините, дело на Варгас. Тимът на Матиас Алмейда продължи да действа ентусиазирано, но в същото време този път съперникът беше на ниво и още преди почивката пропусна две положения за изравняване.

Това обаче се случи в 67-ата, когато Муричи завърши атака на своите за 1:1.

После на сцената излезе преотстъпеният от Лийдс нападател Джоузеф, който се беше появил от пейката в 62-рата. Десет минути по-късно той направи 2:1 за Майорка, а след още пет докара нещата до 3:1. За Джоузеф, който е роднина на бившия английски национал Емил Хески, това са първи попадения с екипа на Майорка.