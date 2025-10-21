Атлетико Мадрид се оплака пред УЕФА от Арсенал заради... липса на топла вода

Атлетико Мадрид подаде официална жалба до УЕФА заради липса на топла вода в съблекалните на „Емиратс“, дома на Арсенал, в навечерието на двубоя между двата отбора.

Според вестник „Марка“ делегацията на „дюшекчиите“ е била изненадана от ситуацията по време на тренировката за адаптация на лондонския терен. В крайна сметка те се върнали по-рано в хотела, за да могат играчите да се изкъпят.

Освен това, според изданието, недоволството на отбора, воден от Диего Симеоне, е било още по-голямо поради факта, че втората половина от тренировката се е провела под дъжд.

Отговорните лица от Атлетико, между другото, твърдят, че са забелязали ситуацията веднага щом са пристигнали на стадиона, около 17:30 часа. Те са уведомили местните служители, но проблемът не е бил решен навреме. Затова са решили да подадат официална жалба до УЕФА.

Снимки: Gettyimages