Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Атлетико Мадрид се оплака пред УЕФА от Арсенал заради... липса на топла вода

Атлетико Мадрид се оплака пред УЕФА от Арсенал заради... липса на топла вода

  • 21 окт 2025 | 01:03
  • 232
  • 0
Атлетико Мадрид се оплака пред УЕФА от Арсенал заради... липса на топла вода

Атлетико Мадрид подаде официална жалба до УЕФА заради липса на топла вода в съблекалните на „Емиратс“, дома на Арсенал, в навечерието на двубоя между двата отбора.

Според вестник „Марка“ делегацията на „дюшекчиите“ е била изненадана от ситуацията по време на тренировката за адаптация на лондонския терен. В крайна сметка те се върнали по-рано в хотела, за да могат играчите да се изкъпят.

Освен това, според изданието, недоволството на отбора, воден от Диего Симеоне, е било още по-голямо поради факта, че втората половина от тренировката се е провела под дъжд.

Отговорните лица от Атлетико, между другото, твърдят, че са забелязали ситуацията веднага щом са пристигнали на стадиона, около 17:30 часа. Те са уведомили местните служители, но проблемът не е бил решен навреме. Затова са решили да подадат официална жалба до УЕФА.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

  • 20 окт 2025 | 21:43
  • 625
  • 0
Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

  • 20 окт 2025 | 21:40
  • 2484
  • 0
Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

  • 20 окт 2025 | 21:21
  • 481
  • 0
Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

  • 20 окт 2025 | 21:07
  • 3634
  • 2
Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

  • 20 окт 2025 | 20:49
  • 3284
  • 0
Защитник на Евертън ще се подложи на операция

Защитник на Евертън ще се подложи на операция

  • 20 окт 2025 | 20:25
  • 1776
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 6770
  • 6
Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 17825
  • 37
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 21189
  • 17
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 23503
  • 25
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 21502
  • 23
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 29350
  • 56