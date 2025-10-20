Артета: Не можем да сме заети с мисли, че сме фаворити в Премиър лийг, възхищавам се на Симеоне

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди утрешното домакинство на Атлетико Мадрид от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. “Aртилеристите” са с две победи в турнира дотук, докато Атлетико вече загуби в Англия драматично с 2:3 от Ливърпул, но след това смаза у дома Айнтрахт с 5:1.

Артета отдаде заслуженото на Атлетико и дългогодишния наставник на “рохибланкос” Диего Симеоне: “Това, което е постигнал откакто дойде в Атлетико, е изключително, не само постигнатото, но и начинът, по който го е направил. Идентичността, която е създал, е лесна за разпознаване, защото треньорът е много подобен на нея. Това е много трудно да се постигне, той е там от 14 години и това, което е направил, е невероятно.

🗣️ Mikel Arteta on Diego Simeone: “He is someone I look up to and learn from. What is outstanding is his passion. It’s going to get tougher [if he joins the Premier League], we have enough and some very good managers here!” 😅 pic.twitter.com/3W6fd6wi8d — DailyAFC (@DailyAFC) October 20, 2025

Той е човек, на когото се възхищавам. Страстта му, колко дълго е в играта, как все още има способността да предава желание за победа. За да продължаваш да убеждаваш играчите в тази среда, трябва да си изключително добър“.

Испанецът не пожела да нарече тима си фаворит за спечелване на Премиър лийг, въпреки че тимът е лидер в класирането: “Единственото, което ме радва, е когато виждам отбора, енергията, настроението, ангажираността и качеството, които те могат да покажат. Това ми дава убеждението, че можем да стигнем до края. Но това е само усещане, а на следващия ден трябва да го докажеш и не можеш да се занимаваш с мисли за тези теми”.

"We cannot be busy thinking about those topics" 💬



Is Mikel Arteta embracing Arsenal being title favourites for the Premier League? 👀 pic.twitter.com/iShZIXq02k — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 20, 2025

Но е вярно, че отборът показа различен вид зрялост спрямо миналия сезон. Заплаха. И вероятно убеденост на този етап, но е много рано и трябва да го направим за още 30 мача и това ще бъде целта”.

„Очевидно трябва да съберем колкото се може повече информация и да разберем причините, поради които загубихме толкова много точки, и след това да се опитаме да приложим това. Но, за да бъдем честни, от равенство до победа има детайли, които трябва да се случат по твоя начин.

🗣️ Mikel Arteta: “Every game in the Premier League is a must win, and a very difficult game to win.” 😤 pic.twitter.com/dvYabvNKHv — DailyAFC (@DailyAFC) October 20, 2025

Артета бе запитан още дали той и момчетата му са окрилени от факта, че конкурентът им Ливърпул претърпя нова загуба, този път от Манчестър Юнайтед: “Очевидно има много коментари след това. Всеки мач в тази лига е задължителен за победа. Ние много ценим това, затова не се оставяме да нищо да ни отвлече вниманието”.

Испанецът добави още, че бранителят Пиеро Инкапие се завръща и ще бъде на линия.

Следвай ни:

Снимки: Imago