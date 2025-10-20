Популярни
Артета: Не можем да сме заети с мисли, че сме фаворити в Премиър лийг, възхищавам се на Симеоне

  • 20 окт 2025 | 18:07
  • 181
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди утрешното домакинство на Атлетико Мадрид от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. “Aртилеристите” са с две победи в турнира дотук, докато Атлетико вече загуби в Англия драматично с 2:3 от Ливърпул, но след това смаза у дома Айнтрахт с 5:1.

Артета отдаде заслуженото на Атлетико и дългогодишния наставник на “рохибланкос” Диего Симеоне: “Това, което е постигнал откакто дойде в Атлетико, е изключително, не само постигнатото, но и начинът, по който го е направил. Идентичността, която е създал, е лесна за разпознаване, защото треньорът е много подобен на нея. Това е много трудно да се постигне, той е там от 14 години и това, което е направил, е невероятно.

Той е човек, на когото се възхищавам. Страстта му, колко дълго е в играта, как все още има способността да предава желание за победа. За да продължаваш да убеждаваш играчите в тази среда, трябва да си изключително добър“.

Испанецът не пожела да нарече тима си фаворит за спечелване на Премиър лийг, въпреки че тимът е лидер в класирането:  “Единственото, което ме радва, е когато виждам отбора, енергията, настроението, ангажираността и качеството, които те могат да покажат. Това ми дава убеждението, че можем да стигнем до края. Но това е само усещане, а на следващия ден трябва да го докажеш и не можеш да се занимаваш с мисли за тези теми”.

Но е вярно, че отборът показа различен вид зрялост спрямо миналия сезон. Заплаха. И вероятно убеденост на този етап, но е много рано и трябва да го направим за още 30 мача и това ще бъде целта”.

„Очевидно трябва да съберем колкото се може повече информация и да разберем причините, поради които загубихме толкова много точки, и след това да се опитаме да приложим това. Но, за да бъдем честни, от равенство до победа има детайли, които трябва да се случат по твоя начин.

Артета бе запитан още дали той и момчетата му са окрилени от факта, че конкурентът им Ливърпул претърпя нова загуба, този път от Манчестър Юнайтед: “Очевидно има много коментари след това. Всеки мач в тази лига е задължителен за победа. Ние много ценим това, затова не се оставяме да нищо да ни отвлече вниманието”.

Испанецът добави още, че бранителят Пиеро Инкапие се завръща и ще бъде на линия.

Снимки: Imago

