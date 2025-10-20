Популярни
Футболист на Атлетико отговори на подигравките за своя странност

  • 20 окт 2025 | 18:32
  • 1067
  • 0
Маркос Йоренте от Атлетико Мадрид е една от най-обсъжданите личности в Испания през последните седмици, след като разкри домашната си рутина, особено по отношение на използването на изкуствена и естествена светлина. Универсалният играч на “рохибланкос” разказа, че в ежедневието се опитва да не използва изкуствена светлина.

Освен това той сподели, че през деня носи очила с жълти стъкла, а през нощта, когато е изложен на изкуствена светлина – като екрани например – използва очила с червени стъкла, за да „филтрира синята светлина“.

Странността на Йоренте, за каквато говорят мнозина, разпали дискусии в общественото пространство в Испания и тази неделя 30-годишният футболист отново засегна темата в дълго обяснение в социалните мрежи.

„Не карам никого да купува каквото и да било. Просто показвам начини, опции, неща, които работят за мен и които могат да помогнат на тези, които имат нужда“, написа той.

„И накрая, искам да благодаря на всички, които ми се смеят по телевизията, защото така посланието достига по-далеч. Вие сте много важни. Прегръдки“, завърши той с ирония.

