Футболист на Атлетико отговори на подигравките за своя странност

Маркос Йоренте от Атлетико Мадрид е една от най-обсъжданите личности в Испания през последните седмици, след като разкри домашната си рутина, особено по отношение на използването на изкуствена и естествена светлина. Универсалният играч на “рохибланкос” разказа, че в ежедневието се опитва да не използва изкуствена светлина.

Освен това той сподели, че през деня носи очила с жълти стъкла, а през нощта, когато е изложен на изкуствена светлина – като екрани например – използва очила с червени стъкла, за да „филтрира синята светлина“.

Странността на Йоренте, за каквато говорят мнозина, разпали дискусии в общественото пространство в Испания и тази неделя 30-годишният футболист отново засегна темата в дълго обяснение в социалните мрежи.

„Не карам никого да купува каквото и да било. Просто показвам начини, опции, неща, които работят за мен и които могат да помогнат на тези, които имат нужда“, написа той.

„И накрая, искам да благодаря на всички, които ми се смеят по телевизията, защото така посланието достига по-далеч. Вие сте много важни. Прегръдки“, завърши той с ирония.

Cuando Marcos Llorente toma el sol no busca broncearse, sino recordar que toda energía (también la suya) proviene de una estrella.



Dios lo bendiga 🌞pic.twitter.com/SQjVJOCdql https://t.co/a2lJonAzcn — Don Raggio (@Raggiomoral) October 9, 2025