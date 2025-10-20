Турци също ще наблюдават нападател на Септември

Агенти, работещи за турски клубове, ще наблюдават мача Арда срещу Септември. Обект на интерес е голмайсторът на efbet Лига Бертран Фурие. Камерунецът с френски паспорт има 8 гола от началото на сезона, като е взел участие в 10 мача. Две от тези попадения бяха от дузпи.

Преди време се появи информация, че Фурие е хванал окото на Левски, но собственикът Румен Чандъров заяви, че не могат да си го позволят. Той добави, че вече има доста запитвания от чужбина за голмайстора на Септември Сф. Много от тях са от Франция, където Фурие е играл, пише "Мач Телеграф".

Нападателят пристигна в Драгалевци преди година от Тулон. Договорът му е до лятото на 2026 година. Така че едва ли някой ще извади много сериозна сума за играч, който от юни става свободен агент.