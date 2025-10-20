Популярни
Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди мач №1

  • 20 окт 2025 | 18:12
  • 97
  • 0

Едва на 18 години българското явление във волейбола Мони Николов се превърна във всеобщ любимец на феновете (при дамската аудитория е без конкуренция) по време на световното във Филипините миналия месец, където България ликува сензационно със сребърните медали.

Още преди да изиграе първи мач за новия си клубен отбор - руския Локомотив (Новосибирск), пък стана ясно, че разпределителят вече е №1 за феновете на “железничарите”.

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Момчетата на старши треньора Пламен Константинов, в чийто щаб асистент е Андрей Жеков, се наложиха с 3:0 в Кемерово над местния Кузбас при старта на сезона.

Момиче от агитката на гостите показа преди двубоя с плакат, че Мони е №1 за привържениците в Новосибирск.

Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия
Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

Николов осигури разнообразна игра за нападателите на Локомотив с дистрибуцията си. Самият той записа общо 6 точки (1 ас, 2 блока) за победата.

24chasa.bg

