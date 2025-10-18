Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

18-годишният национал Симеон Николов и неговите съотборници от Локомотив (Новосибирск) записаха летящ старт в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов, който за 10-и поредни сезон започва начело на Локомотив, победиха като гост Кузбас в Кемерово с 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в мач от първия кръг.

Симеон Николов игра цял мач и записа 6 точки (1 ас, 2 блока, 75% ефективност в атака, -1) и получи за играта си най-високата оценка за ефективността на играта си 7.2.

Със оценка 7.2 се отличи и Илияс Куркаев, който записа 8 точки (1 ас, 3 блока).

Омар Курбанов бе най-резултатен за Локомотив с 12 точки (1 ас, 4 блока).

Сам Деруу добави 11 точки (2 блока).

КУЗБАС (КЕМЕРОВО) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 0:3 (18:25, 15:25, 22:25)

КУЗБАС: Игор Коваликов 3, Егор Ситенко 1, Иван Писарев 5, Иля Морозов 2, Давид Фиел 4, Иля Юлмухаметов 3 - Михаил Кащанов-либеро (Тимофей Тихонов 1, Кирил Йонов 2, Александър Коченов 5, Кирил Супрунов 3, Тимур Хисметулин, Кирил Напоцких 1)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ТРОЦКИ

Треньор: ИГОР ЗИНКО

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 6, Раджабдимир Шахбанмирзаев 10, Сам Деруу 11, Омар Курбанов 12, Илияс Куркаев 8, Дмитрий Лизик 9 - Сергей Мелкозьоров-либеро

Страши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача КУЗБАС - ЛОКОМОТИВ 0:3 - ТУК!