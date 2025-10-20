Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

Националът и разпределител на Локомотив (Новосибирск) Симеон Николов попадна в Идеалния отбор на първия кръг в руската Суперлига.

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Възпитаниците на Пламен Константинов, който за 10-ти поредни сезон започва начело на Локомотив, победиха като гост Кузбас в Кемерово с 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в мач от първия кръг.

Симеон Николов игра цял мач и записа 6 точки (1 ас, 2 блока, 75% ефективност в атака, -1) и получи за играта си най-високата оценка за ефективността на играта си 7,2.

"Не се наложи да чакаме дълго – идеалният отбор на първия кръг при мъжете е готов, и всичко е както трябва – красиво и заслужено", се похвалиха от Локомотив.