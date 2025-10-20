Популярни
  ЦСКА II продължи с добрата си серия след победа в Севлиево

ЦСКА II продължи с добрата си серия след победа в Севлиево

  20 окт 2025 | 18:05
ЦСКА II постигна втора поредна победа, след като се наложи с 2:1 като гост на Севлиево в двубой от 12-ия кръг на Втора лига. По този начин “червените” не познават вкуса на загубата вече шест мача подред.

Марк-Емилио Папазов откри резултата от дузпа (37’), след като преди това Георги Чорбаджийски беше съборен в наказателното поле на домакините. През втората част ЦСКА II вкара и второ попадение, дело на Юлиан Илиев. Севлиево се върна в двубоя в 72-ата минута, когато Никола Борисов вкара с глава след центриране на Стелиян Добрев. Гостите обаче удържаха преднината си и до края на двубоя повече попадения не паднаха.

Така ЦСКА II събира в актива си 18 точки и вече е пети в класирането. Севлиево от своя страна остава с 10 пункта и е 13-ти в класирането.

