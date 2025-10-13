Матео Стаматов започна тренировки със Септември

Крайният бранител Матео Стаматов започна със Септември (София). Защитникът е свободен агент, след като договорът му с руския Пари Нижни Новгород изтече и не бе подновен.

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

Той дори взе участие в контролата на тима на Стамен Белчев срещу ЦСКА, загубена с 0:4 в събота. За момента не е ясно дали бранителят ще остане в отбора от Драгалевци, или ще поддържа форма.



Матео Стаматов изкара пробен период в Арда, но не остана за постоянно при кърджалийци. Наскоро форма със Септември поддържаше и Божидар Чорбаджийски. Бившият капитан на ЦСКА обаче подписа с Ботев (Враца).