Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Матео Стаматов започна тренировки със Септември

Матео Стаматов започна тренировки със Септември

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 719
  • 0
Матео Стаматов започна тренировки със Септември

Крайният бранител Матео Стаматов започна със Септември (София). Защитникът е свободен агент, след като договорът му с руския Пари Нижни Новгород изтече и не бе подновен.

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

Той дори взе участие в контролата на тима на Стамен Белчев срещу ЦСКА, загубена с 0:4 в събота. За момента не е ясно дали бранителят ще остане в отбора от Драгалевци, или ще поддържа форма.

Матео Стаматов изкара пробен период в Арда, но не остана за постоянно при кърджалийци. Наскоро форма със Септември поддържаше и Божидар Чорбаджийски. Бившият капитан на ЦСКА обаче подписа с Ботев (Враца).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Личен проблем е причината Дейвид Сегер да пропусне контролата със Септември

Личен проблем е причината Дейвид Сегер да пропусне контролата със Септември

  • 13 окт 2025 | 10:03
  • 525
  • 0
Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

  • 13 окт 2025 | 09:56
  • 6600
  • 12
Добра новина за Хулио Веласкес

Добра новина за Хулио Веласкес

  • 13 окт 2025 | 09:47
  • 1149
  • 0
Президент мина път на националите, пожела им успех

Президент мина път на националите, пожела им успех

  • 13 окт 2025 | 09:03
  • 3300
  • 5
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 3620
  • 8
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 6048
  • 73
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 3620
  • 8
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 6048
  • 73
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 146
  • 0
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 3477
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 6478
  • 5
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 4990
  • 0