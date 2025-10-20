Кийли Ходжкинсън: Вече съм различна, наруших обещанието за златния медал

Героинята на Великобритания Кийли Ходжкинсън призна, че е нарушила обещанието, което си е дала преди да спечели златен медал на Олимпийските игри в Париж миналата година. Звездата в бягането на 800 метра стана първата британка, спечелила олимпийската титла в тази дистанция след Кели Холмс две десетилетия по-рано, след като взе сребро в същата дисциплина на отложените Игри в Токио през 2020 г. Това беше върхът в кратката, но изключително успешна кариера на 23-годишната атлетка, като победата я изстреля към ново ниво на слава.

Преди Олимпиадата, по време на участие в подкаста The High Performance, Ходжкинсън призна, че записването на името ѝ в историята не е единствената ѝ мотивация за златото. Тя си е поставила за цел да си купи нова луксозна кола, ако се качи на най-високото стъпало на подиума.

"Искам нова кола“, каза тя на водещите Деймиън Хюз и Джейк Хъмфри. "Ако взема златото, това е добра печалба и ще си купя нова кола. Искам Porsche, ниският спортен модел, в един много хубав бежов цвят. Просто е страхотно.“

На въпрос дали би си позволила да купи колата, ако пропусне златото и се задоволи със сребро, тя отговори просто: "Не.“

Въпреки това, макар Ходжкинсън да се справи със стил с предизвикателството и да стана олимпийска шампионка, тя призна, че е нарушила собственото си обещание. Атлетката разкри, че вече е "различен“ човек, който не се фокусира върху подобни цели.

При завръщането си в подкаста повече от година след триумфа си във френската столица и месец след като спечели бронз на Световното първенство в Токио след сезон, белязан от контузии, тя обясни: "Не си взех Porsche-то. Все пак направих тест драйв.“

"Беше толкова ниско, че ме боляха 22-годишните ми колене. Казах си: "Не мога да влизам и излизам от това“. Карах я четири дни, но си мислех: "Наистина не мога“. Беше красива кола, но в крайна сметка не я взех.“

"Какво използвах за мотивация тази година? Честно казано, миналата година толкова много се наслаждавах на състезанията, на усещането да си в най-добрата форма в живота си, да можеш да се представиш добре и да печелиш. Просто да мога да правя това, за което съм работила толкова усилено – това беше цялата ми мотивация тази година.“

"Това беше всичко, което исках. Нямах нищо специално, просто исках да бъда там, на стартовата линия, да бъда обявена като олимпийска шампионка и просто да доминирам в това, в което знам, че съм добра. Така че това беше в ума ми, повтаряше се през цялото време, докато бях на рехабилитация, опитвайки се да се върна, на велоергометъра. Казвах си: "Когато се върнеш и бягаш наистина добре, ще бъде толкова хубаво“.“

След върховете от миналата година Ходжкинсън преживя до голяма степен разочароваща 2025 г. - с разкъсване на подколянно сухожилие през февруари, последвано от нови проблеми, които я накараха да се оттегли от турнирите на Диамантената лига в Стокхолм и Лондон.

Но след като се завърна на пистата след повече от година и записа деветото най-бързо време в историята на 800 метра, тя призна, че преживяването я е променило, тъй като е успяла да прекара повече време със семейството и приятелите си.

"Хубавото, когато се контузиш, е, че имаш много повече време“, каза тя. "Не съм пътувала толкова много, прекарах периода между април и юли у дома, което никога не ми се случва. С това време успях да виждам семейството си повече, приятелите си повече, просто исках да се наслаждавам на живота.“

"Мисля, че понякога, когато атлетите се контузят, могат да изпаднат, не в самонаказание, а в тунелно виждане. Бях много фокусирана в това, но винаги се уверявам, че и живея живота си. Успях да видя приятелката си и нейния приятел да пускат като диджеи, прекарах много време със семейството си, успях да направя всички тези хубави неща, успоредно с това, което правя.“

"И всичко се получи, а това е наистина важно за мен“, добави Ходжкинсън. "Може би това е друг начин, по който вече съм различен човек – не гледам на тези неща като на цели, които искам. По-скоро просто искам да се наслаждавам на всяко малко нещо, което ми се случва, да си прекарвам добре и да се обграждам със страхотни хора и да преживявам хубави неща.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago