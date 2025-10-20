В Макларън изобщо не са мислили за меките гуми преди старта в Остин

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела призна след финала на Гран При на САЩ, че в британския тим изобщо не са мислели за използване на меките гуми в хода на състезанието в Остин преди старта на надпреварата.

Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ

Поради тази причина и Ландо Норис, и Оскар Пиастри стартираха със средно твърдата смес с идеята да направят едно спиране в бокса за твърдите сликове. Този план обаче се промени заради Шарл Леклер, който стартира с меките гуми от третото място и демонстрира, че всъщност тази смес е подходяща за състезанието.

Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ

Този агресивен ход на Ферари позволи на монегаска да прекара голяма част от надпреварата пред Норис, което практически не позволи на британеца да опонира на Макс Верстапен за победата. В крайна сметка пилотът на Макларън успя да се пребори с Леклер за втората позиция.

Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс

„Честно, проработи добре за Леклер, поздравления за Ферари. Мисля, че това беше добър начин те да се задържат в битката по-дълго. Ние не бяхме обмислили този вариант. Бяхме малко изненадани да видим едното Ферари с меките гуми. Мисля, че почти всички бяха изненадани, защото Шарл беше единственият в топ 10, който стартира с меките.



„Не бяхме сигурни дали стратегия с един стоп с меките и средно твърдите е постижима, но разбрахме в хода на състезанието каква трябва да е стратегията ни. Много рано видяхме, че твърдите гуми не са добри, защото хората влизаха в бокса да се отърват от тях и изглеждаше, че стратегия с меките и средно твърдите ще е възможна.



„Така че, в това отношение Ферари бяха свършили добра работа с избора си да стартират с меките, това беше добра идея. За съжаление за нас, това ни коства, защото състезанието на Ландо беше определено от темпото на Леклер, който постоянно беше пред него“, обясни Стела.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages