  3. Улицата пред стадион "Бончук" ще носи името на легендата на Марек Сашо Паргов

Улицата пред стадион "Бончук" ще носи името на легендата на Марек Сашо Паргов

  • 19 окт 2025 | 16:08
  • 510
  • 0
Улицата пред стадион "Бончук" ще носи името на легендата на Марек Сашо Паргов

Улицата пред стадион "Бончук" в Дупница ще носи името на легендарния футболист на Марек Сашо Паргов. Такова предложение прие Общинският съвет на днешната си сесия. Докладната бе входирана в знак на уважение и почит към Сашо Паргов, който си отиде от този свят на 20 юли на 79-годишна възраст. До последния си дъх той бе председател на Управителния съвет на клуба.

Сашо Паргов е най-голямата звезда от златния период на отбора през 70-те години на миналия век. През 1978-а тимът печели Националната купа след победа на финала с 1:0 срещу ЦСКА. Година по-рано Паргов е бронзов медалист с дупничани в "А" група. С негова помощ Марек прави фурор и на европейската сцена в турнира за Купата на УЕФА. Първо е отстранен Ференцварош, а Паргов вкарва първия гол за 3:0. След това Марек е на крачка от чудото срещу Байерн - 0:3 в Мюнхен и 2:0 в Дупница, като Сашо Паргов отбелязва второто попадение във вратата на Сеп Майер.

Удостоиха славни ветерани на Марек на празника на Дупница и 110-годишнината на клуба
Удостоиха славни ветерани на Марек на празника на Дупница и 110-годишнината на клуба

През 1978 г. пък са битките срещу Абърдийн, воден от Алекс Фъргюсън. Марек печели с 3:2 вкъщи и губи 0:3 в Шотландия.

Паргов е на първо място по голове във вечната ранглиста на Марек, както в "А", така и в "Б" група. Общо изиграва 465 шампионатни мача, в които бележи 167 попадения - 289 мача със 72 гола в елита и 176 мача с 95 гола във втория ешелон.

