  3. Беарман: Цунода е опасен и отчаян

Беарман: Цунода е опасен и отчаян

  • 20 окт 2025 | 13:20
  • 154
  • 0

Оливър Беарман не спести критиките си към пилота на Ред Бул Юки Цунода след инцидента между двамата по време на снощната Гран При на САЩ.

Двамата водеха дуел за седмото място когато пилотът на Хаас пробва атака в острия завой №15 на изхода от стадионната секция. Тогава обаче Цунода сви рязко вляво, за да блокира траекторията пред своя съперник и в опита си да избегне контакт Беарман мина през зоната за сигурност и се завъртя. Впоследствие пилотът на Хаас се завъртя, но продължи в състезанието, финиширайки девети, след като беше изпреварен от Нико Хюлкенберг малко след инцидента с Цунода.

„Смятам, че това, което той направи, беше доста опасно, срещу духа на начина, по който ние трябва да се състезаваме и срещу образа, който ние трябва да проектираме на децата в картинга. Той се пързаляше по цялата писта в продължение на няколко обиколки и щом пробвах атака, той реагира и промени траекторията си.

„Не ми остави достатъчно място на пистата. Това не е честно, не е позволено. Без бързата ми реакция, можеше да се стигне до сериозна катастрофа“, каза Беарман пред репортерите в Остин.

„Видях как Юки кара през целия уикенд. В спринта той атакува агресивно в първия завой и се удари в Исак (Хаджар). В основното състезание той направи същото в първия завой. Така че според мен той кара малко отчаяно и това се видя в неговата защита“, добави още британският пилот на Хаас.

