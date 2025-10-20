В Алпин останаха разочаровани от Франко Колапинто

Новият директор в отбора на Алпин Стив Нийлсен заяви, че във френския тим са останали разочаровани от решението на Франко Колапинто да игнорира заповедта от бокса в края на снощната Гран При на САЩ.

Аржентинецът получи инструкция от своя екип да не атакува съотборника си Пиер Гасли, въпреки че французинът се движеше с доста по-ниско темпо. Въпреки това Колапинто изпревари Гасли и завърши 17-и пред Габриел Бортолето и Гасли.

Team orders turns into an intra-team battle! ⚔️👀



Franco Colapinto passes Pierre Gasly with an audacious overtake on his team mate 🔀#F1 #USGP pic.twitter.com/ZKxR4TOPjX — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

„Като отбор ние имаме много какво да разгледаме след този уикенд. Конкурентоспособността ни все още е далеч от тази, която да ни позволява да се борим за точки. Беше окуражаващо да направим малка крачка напред в сравнение с последните няколко състезания.



„Днес, като много отбори, ние базирахме нашата стратегия на условията и това, което виждахме на пистата, където се видя, че твърдите гуми не са подходящи за състезанието. С Пиер ние спряхме по-рано от желаното за меките гуми, за да покрием заплахата от пресичаща стратегия, което ние ще прегледаме и коригираме.



„Франко успя да удължи стинта си със средно твърдите сликове и в края разполагаше с по-добри гуми, когато настигна Пиер. Ние дадохме инструкция на пилотите да запазят позициите си, защото и с двете коли пестихме гориво, а и имахме добавената неизвестна за това колко обиколки ще направим, защото лидерът беше точно зад нас.



„Като отбор инструкциите, които ние даваме от стената на боксовете, са финални. Днес ние бяхме разочаровани от факта, че това не се случи и ние ще прегледаме ситуацията и ще се справим с проблема вътрешно“, обясни Нийлсен.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

От своя страна Колапинто, който се бори за бъдещето си в Алпин, обясни защо все пак е решил да атакува Гасли. Аржентинецът посочи присъствието на Бортолето в близост зад него като основната причина той да реши да изпревари съотборника си.

„Труден ден и уикенд за нас като отбор. От моя страна не беше много гладно и като цяло страдах много с колата. С всяка сесия ние научаваме много и целта ни е да ставаме по-силни с всяко излизане на пистата, ще имаме нов шанс в Мексико.



„Ние ще продължим да работим здраво като отбор, за да се опитаме да намерим тези подобрения. В края аз имах малко по-свежи гуми от Пиер и видях, че Габриел ме атакува. Исках да го задържа и зад двама ни, така че това е нещо, което ние ще дискутираме като отбор и ще се поучим занапред“, каза Колапинто.

Следвай ни:

Снимки: Imago