Алонсо: Трябваше да запретнем ръкави

  • 20 окт 2025 | 05:52
  • 625
  • 0

Чаби Алонсо говори след успеха с минималното 1:0 на неговия Реал Мадрид срещу тима на Хетафе в срещата от 9-ия кръг на испанската Ла Лига. Той започна като очете индивидуалните заслуги на някои от играчите, които имаха ключова роля за успеха.

“Винисиус имаше положително влияние върху мача. Картоните, които дадоха, смените – всичко това ни даде предимство, от което се възползвахме. Това е добър пример за това колко важен е всеки. А Гюлер имаше положително влияние върху играта. Той намери Мбапе с чудесен пас”, започна Алонсо.

Наставникът на “кралете” говори и за доброто представяне във физически план на неговите фитболисти.

“Да играеш като гост срещу Хетафе е трудно. Трябва да се борим и да показваме характер. Да знаем, че мачът вероятно няма да е от най-вълнуващите. Бяхме фокусирани и правехме каквото трябваше. Трябваше да запретнем ръкави”, каза Алонсо.

Треньорът на победителите коментира и значението на двата червени картона, които съперникът получи за крайния резултат.

“Когато един отбор играе с девет души, ситуации като тази в края не бива да се случват. Губихме топката и не заемахме правилните позиции, въпреки численото предимство. Но сега имаме три точки повече и ще анализираме останалото”, каза още Алонсо.

Накрая специалистът подчерта, че всеки един в отбора има своето значение въпреки звездния статут на някои играчи.

“Не бих казал, че сме зависими от Мбапе. Бих казал, че сме много доволни от него. Той оказва решаващо влияние с головете и участието си. Има много повече от това в целите му и всичко това е важно”, завърши Алонсо.

