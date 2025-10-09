Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 325
  • 0

Пожар избухна тази сутрин в дома на нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор в жилищния комплекс Ла Моралеха, Алкобендас, Мадрид. Това е луксозен комплекс, разположен в северната част на испанската столица.

Сигналът до пожарникарите е подаден около 11 часа местно време и е довел до изпращането на екипи на място за овладяване на огъня, който вероятно е започнал от електрическа неизправност в сауната.

Според „Марка“ зоната, откъдето е тръгнал пожарът, е унищожена, но останалите засегнати от дима зони – който се е разпространил на два етажа – са били проветрени и не са регистрирани други щети.

Футболистът не е бил в резиденцията по време на инцидента, тъй като е на лагер с националния отбор на Бразилия, като не са регистрирани случаи на интоксикация или наранявания.

Винисиус се извини на инфлуенсърка, която е разочаровал
Винисиус се извини на инфлуенсърка, която е разочаровал
