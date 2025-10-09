Винисиус се извини на инфлуенсърка, която е разочаровал

Винисиус Жуниор отбеляза два гола за Реал Мадрид преди паузата за националните отбори, но на любовния фронт беше "хванат в засада" и в публикация в социалните мрежи призна грешката си, извинявайки се на Вирджиния Фонсека, с която наскоро имаше връзка. Съобщението, споделено от бразилския национал, идва, след като инфлуенсърката разкри, че вече не е с крилото уж заради негови разговори с модели.

„Всички преминаваме през моменти, които ни карат да размишляваме и да растем. Наскоро преживях ситуация, която ме накара да погледна навътре, да разпозная действия, които не представят човека, който искам да бъда, и вида връзка, която искам да изградя. Вирджиния е невероятна жена, възхитителна жена и някой, към когото изпитвам огромна привързаност и уважение. Откакто се запознахме, тя идва три пъти в Мадрид, за да ме види, оставяйки рутината си, ангажиментите си и живота си само за да бъде с мен. Запознах се с възхитителна майка и невероятен партньор. Въпреки че все още не бяхме двойка, имахме искрена връзка. Не се срамувам да призная, че бях небрежен, не отговорих по най-добрия начин и я разочаровах. Затова искам да се извиня публично, с отворено сърце, защото разбрах, че истинска връзка съществува само когато има уважение, доверие и прозрачност. Идеята сега е да започнем от нулата. Без лъжи, без караници, без маски. С много любов, привързаност и уважение“, написа Винисиус в Инстаграм.

🚨😳 𝗡𝗘𝗪: Vinícius Junior's girlfriend Virgínia Fonseca says she is no longer dating the player after finding leaked chats between Viní and other girls.



— @choquei pic.twitter.com/9QxNszcEaR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 8, 2025